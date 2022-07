Sei mesi dopo, un destino in bilico., eppure era stato accolto con estremo entusiasmo. Lo svizzero, già rientrato e già al lavoro in questi giorni di pre-ritiro, potrebbe presto fare le valigie se dovesse concretizzarsi una buona pista sul mercato. Come? Di già? A confermarlo sono le intenzioni bianconere: "Zak" è finito in due trattative diverse, ma nessuna delle due si è davvero infiammata.Lo svizzero è stato infatti proposto prima, nei primi tentativi di riportare a casa. Poi è rientrato nei discorsi con la Roma per. Dunque, sembra sul mercato, almeno nelle idee della società è certamente un elemento sacrificabile. I motivi? Possono essere i più disparati: vanno dagli acciacchi fisici avuti nei sei mesi tra campo e JMedical, arrivano fino alla necessità di rimodulare il centrocampo in casa Juve.