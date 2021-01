Sami Khedira esubero, Sami Khedira deve partire, Sami Khedira si allena con la squadra ma è fuori rosa, a gennaio è volato in Inghilterra per cercare una sistemazione in Premier League, altrimenti c'è l'ipotesi Stoccarda, sua città natale... Tutto molto bello, tutto molto vero, fatto sta che, come direbbe Vasco Rossi, "Sami è ancora qua... eh già!". E i tempi del mercato di gennaio stringono, con Fabio Paratici che, tra una dichiarazione sulle "opportunità da cogliere" e un colloquio col Sassuolo per trattare Scamacca, continua a dedicarsi alla sua altra grande priorità: riuscire a piazzare il centrocampista tedesco classe '87.

VERSIONE ALTERNATIVA - Ma se Tuttosport oggi in edicola continua a premere sull'acceleratore della cessione di Khedira, il Corriere Torino fa da contraltare e propone un'ipotesi alternativa: quella del reintegro. Così si legge sul quotidiano del capoluogo piemontese: "Sami non trova una nuova squadra: condicio sine qua non per rescindere l’accordo in scadenza a giugno. E così, a meno di ribaltoni, potrebbe essere reclutato da Pirlo. Che ieri ha preso tempo, senza però chiudergli la porta in faccia come aveva fatto a settembre con Gonzalo Higuain: «Khedira reintegrato? Si sta allenando con noi, come accade da inizio stagione. Il mercato chiude a breve, poi vedremo il da farsi». Il tedesco non è mai stato fuori rosa, bensì fuori dalle convocazioni e dalla lista Champions. Il fatto che continui a lavorare con la squadra rende la sua situazione diversa da quella vissuta l’anno scorso da Mario Mandzukic, escluso dalla rosa e dagli allenamenti finché a gennaio non emigrò all’Al Duhail".



L'ultimo weekend della finestra invernale ha la sua doppia telenovela in salsa bianconera. Oggi testa e cuore alla Sampdoria, domani e lunedì antenne puntate sulle frequenze del mercato.