Cinque giorni e finirà la sessione invernale di calciomercato, perciò tra sei partirà la missione rinnovi. Federico Cherubini, Maurizio Arrivabene e il resto della dirigenza da inizio febbraio inizierà i colloqui per i rinnovi dei giocatori in scadenza al 30 giugno: Bernardeschi, Cuadrado, De Sciglio, Dybala e Perin. Come riporta Tuttosport, quest’ultimo è il rinnovo con meno probabilità di essere firmato, per una questione tecnica prima ancora che di cifre: il ventinovenne portiere di Latina vuole giocare titolare e sa che alla Juventus è il secondo di Szczesny. Ci sono invece buone probabilità che Bernardeschi, Cuadrado e De Sciglio prolunghino i loro contratti con la Juventus Discorso a parte per Paulo Dybala, come noto.