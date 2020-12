Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve vuole aggiungere una punta a Ronaldo, Morata e Dybala. Scrive il quotidiano: "Il dg juventino Fabio Paratici sta lavorando su più tavoli. Un nome è quello di Arkadiusz Milik, ai margini nel Napoli e con il contratto che scade a giugno. L’ex Ajax ha diverse offerte, ma stando a quanto filtra dalla Polonia potrebbe anche decidere di traslocare soltanto a giugno, da svincolato". Toccherà ai bianconeri trovare una strada, specialmente se De Laurentiis dovesse continuare a valutarlo ben 18 milioni di euro. Ieri ha parlato di Milik proprio Giuntoli, direttore sportivo del Napoli: "Credo voglia andare a giocare subito per prepararsi bene in vista dell’Europeo. È un attaccante che può far comodo a tante squadre". Dalla Francia parlano di Depay, ma è promesso al Barcellona.