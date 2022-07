Come racconta il Corriere dello Sport, la missione della nuova Juve è chiara: esaltare Dusan, rifornirlo a dovere per farlo tornare il cecchino praticamente infallibile che era ai tempi della Fiorentina. Alla Continassa si lavora già in questo senso: Massimiliano Allegri è consapevole che la rinascita della sua squadra passa necessariamente dal ritrovare i gol perduti lo scorso anno. Ben venti in meno in campionato - 57 contro 77 - rispetto al 2020/21.