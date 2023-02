una competizione che vista la situazione in campionato diventa un'assoluta priorità per cambiare la stagione.in questo torneo, visto che in campo europeo fin qui il tecnico aveva allenato solamente in Champions League. Non sarà invece la prima volta perEra il 2007 e come successo quest'anno, la sua squadra, che in quel caso era il Benfica (a proposito di coincidenze) uscì ai gironi di Champions. Come riporta la Gazzetta dello Sport, al ritorno in casa del Norimberga, il Fideo in contropiede saltava netto il portiere Blazek e poi depositava in rete la palla che metteva in ghiaccio la qualificazione.Da allora Di Maria ha vinto 28 trofei tra cui i più importanti come Champions League e Mondiale. Manca però l'ultimo tassello per completare il quadro, proprio l'Europa League, che dopo quella prima stagione l'argentino non ha più disputato. E chissà se accanto all'ex Psg ci sarà ancheEra la stagione 2016/2017 e l'avversario il Qarabag.Se c'è però un giocatore su cui la Juventus deve puntare per provare ad andare fino in fondo quello ècontro il Rangers. Il serbo fu nominato come miglior giocatore della competizione e probabilmente grazie a quanto fatto in Europa League ha convinto la Juve a puntarci in estate. Kostic sa già come si fa a vincerla e proverà a tracciare la strada.