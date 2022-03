Al centro della Juve c'è Dusan Vlahovic. E poi? Federico Chiesa. E non mancheranno anche colpi di mercato per completare e adeguare il reparto alle idee di Max Allegri con un grosso investimento previsto a centrocampo. C'è però anche una difesa da rinnovare: un terzino sinistro, un terzino destro (bloccato Raoul Bellanova), un grande centrale da affiancare a Matthijs de Ligt. L'obiettivo reale resta intanto blindare l'olandese, che ha convinto tutti sotto ogni punto di vista, ma il suo contratto va rivisto e prolungato prima che sia troppo tardi. E al suo fianco? RUDIGER E...? – Come scrive Calciomercato.com, è Antonio Rudiger il preferito per raccogliere la pesante eredità di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci anche in termini di personalità. Il Chelsea non può rilanciare e su di lui ci sono Real Madrid e Psg, che gradirebbe tornare in Italia. La Juve c'è e fa sul serio ma la distanza tra domanda e offerta è ancora concreta. Una delle alternative porta a Gleison Bremer, il centrale brasiliano del Toro e già a gennaio la Juve ha provato a capire quali margini di inserimento. Inoltre, a un anno dalla scadenza del contratto, più di una telefonata c'è stata tra il club bianconero e Fali Ramadani a proposito di Kalidou Koulibaly: difficile, difficilissimo, ma solo quasi impossibile.