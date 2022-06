Italia-Argentina, grande classico del calcio mondiale. Da una parte e dall’altra, tanti campioni in campo, nella cornice di Wembley, dove un anno fa – circa -, gli Azzurri vincevano l’Europeo. E ancora, l’ultima di Giorgio Chiellini con la maglia della Nazionale, prima di volare negli Stati Uniti per l’ultimo capitolo della sua carriera da calciatore. Oggi Londra diventerà la capitale del calcio e, attorno all’evento Finalissima, l’occasione per incontrarsi e definire alcune trattative di mercato.



Per l’occasione, anche gli emissari della Juventus voleranno in direzione della capitale inglese. Nell’agenda, un incontro con l’entourage di Angel Di Maria: “un'ala è tra i migliori al mondo”, secondo Scaloni e obiettivo indicato chiaramente da Allegri alla dirigenza.



Seduti allo stesso tavolo, le parti cercheranno di sciogliere l’unico nodo che rimanda l’accordo: la durata del contratto. La Juventus punta ad un biennale, per usufruire del Decreto Crescita; il Fideo, invece, vorrebbe giocare ancora un anno in Europa, prima di tornare in Argentina. Quello di oggi, quindi, potrebbe diventare un incontro bivio, da dentro o fuori, verso la risoluzione finale della querelle Di Maria.