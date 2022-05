Gabriel Magalhães. Potrebbe essere questo il nome, nemmeno troppo a sorpresa, su cui la Juventus avrebbe deciso di puntare per il dopo Chiellini. Come riporta Calciomercato.com, oggi l'uomo di mercato bianconero Federico Cherubini è volato a Londra per esplorare il mercato inglese e quello del classe '97 brasiliano - difensore centrale dell'Arsenal - è un profilo che stuzzica.



DEJA-VU - Le strade di Gabriel - 38 partite giocate e 4 gol in stagione - e della Juventus potrebbero incrociarsi dopo essersi sfiorate a gennaio, quando la Juve aveva chiesto informazioni sull'ex Lille durante la trattativa per il passaggio, poi sfumato, di Arthur ai Gunners. Uno scenario che potrebbe tornare di moda anche in questa sessione estiva, con la richiesta dell'Arsenal che per il momento è però molto alta: 50 milioni di euro.



LA CHIAVE - Ecco dunque che potrebbe essere proprio Arthur la chiave per arrivare a Gabriel: i due brasiliani potrebbero scambiarsi la strada sull'asse Torino-Londra, in un affare legato a doppio filo, nonostante in partenza si tratti di due trattative separate sulla carta. Un'idea, un pensiero: da approfondire, ma la traccia è stata individuata da Cherubini in prima persona.