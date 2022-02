Un gigante a centrocampo. La Juve va a caccia di un profilo importante, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista della caratura. Il mercato non si fermerà a Zakaria, ma per l’estate alla Continassa hanno già messo nel mirino un altro centrocampista, con caratteristiche diverse. Abilità negli inserimenti, doti tecniche e gol, oltre al fisico: un giocatore che sia in grado di dialogare con Dusan Vlahovic e farlo rendere al meglio, oltre a rendersi pericoloso. La prima volontà porta a investire su un profilo giovane e magari anche italiano, con Nicolò Zaniolo in vetta alle classifiche di gradimento, ma non solo. Con lui i contatti proseguono e l’ottimismo cresce: in questo momento è la pista più concreta e la valutazione da 40 milioni circa non sembra spaventare il club bianconero.



POGBA - Intanto, Pogba continua a mandare messaggi d'amore alla Continassa. Come scrive Tuttosport, tra i ricchi corteggiamenti di Real Madrid e soprattutto Paris Saint-Germain, resiste l’ipotesi Juventus. Sarebbe una scelta d'amore, rispetto ai 13 milioni netti incassati negli ultimi sei anni a Old Trafford come ingaggio dovrebbe infatti accontentarsi di una cifra vicina ai 7 milioni netti più bonus, ma con un'eccezione che può essere fatta per lui.



ALTERNATIVE - Tra i nomi sondati c'è anche il vecchio pallino Renato Sanches, sondato anche all’inizio del 2022, su cui è forte la concorrenza del Milan. Vivo sempre anche il nome di Sergej Milinkovic Savic, già compagno di Vlahovic nella nazionale serba.