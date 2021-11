Una nuova missione. Da settimane vi raccontiamo della volontà forte della Juventus di provare a impostare e poi chiudere il colpo Dusan Vlahovic. Il numero 9 della Fiorentina, però, è difficile da prendere viste le alte cifre che chiede Commisso e la scarsa voglia che ha di venderlo ai bianconeri. Così, la Juve si guarda intorno e ragiona sul prossimo colpo per l'attacco. Chi?, stella del River, su cui tutte le big hanno messo gli occhi. Ma, stando al Corriere dello Sport,- Ha 21 anni, 22 il prossimo 31 gennaio, è argentino ed è di proprietà del River Plate. Con 15 gol in 16 partite si è preso spesso le copertine post gara e tutti si sono accorti del suo talento: oltre alla Fiorentina, che per prima l'ha sondato, c'è anche la Juventus, che a Buenos Aires ha mandato alcuni suoi emissari pronti a seguirlo. Nell’ultimo turno di campionato, per lui, è arrivato un poker contro Patronato, non proprio una prestazione qualsiasi. Nico Gonzalez, esterno offensivo viola, lo ha già chiamato in Italia, specificando: "Chi non vorrebbe avere Alvarez in squadra? Ne ho parlato tanto con Martinez Quarta e Burdisso, qui alla Fiorentina. Proviamo a portarlo qua (ride). La Juventus? Dipende sempre da quello che uno decide, toccherà a lui fare la scelta migliore".- Il River Plate spera di tenerlo, prolungando il suo attuale contratto in scadenza a dicembre 2022, ma è tutt'altro che scontato. Una prima offerta di prolungamento (di un anno, fino al 2023) è stata rigettata dall'entourage perché il River puntava ad aumentare il valore della clausola rescissoria (compreso tra i 20 e i 25 milioni), ma entro i primi di dicembre la situazione sarà più chiara. Lui, intanto, punta a far parte del gruppo mondiale, e vuole essere protagonista.