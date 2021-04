3









L'obiettivo minimo è la qualificazione in Champions, traguardo necessario per molti motivi, soprattutto economici, l'obiettivo dichiarato il secondo posto. Sì, perché la fuga dell'Inter ha chiuso alle ambizioni scudetto, ma chiudere secondi e con la Coppa Italia vinta (oltre alla Supercoppa) può dare all’annata una valutazione migliore. Restano sei gare per riuscirci.



Come? Le 5 mosse di Pirlo. Riportate così dalla Gazzetta dello Sport, eccole nella nostra gallery.