In gallery i tre scenari sul mercato in uscita della Juve.

Una cifra non casuale ma vicina agli 80 milioni derivanti dalla partecipazione alla Champions League che mancheranno nelle casse bianconere il prossimo anno. D'altronde, anche l'amministratore delegato, Maurizio Scanavino, è stato molto chiaro recentemente parlando di "situazione economica da gestire", confermando quindi un momento complicato da questo punto di vista.Per questo, parallelamente alle operazioni in entrata, Giovanni Manna con l'aiuto di Francesco Calvo stanno lavorando alle possibili cessioni. Nessuno (o quasi) è incedibile e ogni offerta di valore sarà valutata dal club. Quale strategia per arrivare a quei 100 milioni? Secondo la