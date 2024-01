A poco più di una settimana dalla fine del mercato invernale, in casa Juve ci sono da monitorare ancora alcune situazioni, sia in entrata che in uscita. Come riferisce Tuttosport, c’è da segnalare il fatto che il Monza continua a cullare il desiderio di avere in prestito Miretti, già cercato in estate. Al momento però, la coppia Giuntoli-Manna aprirebbe al trasferimento solo se prima si trovasse un nuovo centrocampista, a costo zero o quasi. Solo dopo, eventualmente, la Juve potrebbe pensare di lasciar partire il classe 2003.