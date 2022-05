Per lui, ora, la conferma è più vicina. Fabio Miretti ha scalato rapidamente le gerarchie, tanto che adesso potrebbe vincere la sfida interna con i vari Nicolò Rovella, Nicolò Fagioli e Filippo Ranocchia per un posto nella rosa del prossimo anno. Lo assicura Tuttosport, sottolineando come il classe 2003 saluzzese sia però l'unico tra gli "under" bianconeri ad essere (quasi) certo di trovare spazio in prima squadra, mentre per tutti gli altri - compreso Matias Soulè, che comunque potrebbe essere aggregato in estate, per una valutazione più accurata - le alternative sono rappresentate da un periodo di prestito per maturare esperienza o da una cessione definitiva per assicurare un prezioso "tesoretto" alle casse della Juve. Tra i sacrificabili, sempre secondo il quotidiano torinese, potrebbe figurare uno tra Koni De Winter e Marley Akè: già la scorsa estate il belga era stato a un passo dal Bruges, il cui interesse persiste tuttora, mentre per l'esterno francese si registrano numerosi sondaggi in Italia come oltralpe. A loro si aggiunge Hans Nicolussi Caviglia, rientrato dall'infortunio e pronto a riprendere quell'ascesa lontano da Torino cominciata con la maglia del Perugia e proseguita a Parma, nonchè Martin Palumbo, in prestito dall'Udinese con un diritto di riscatto tutt'altro che scontato. Sembra pronto a lasciare la Juve per spiccare il volo, infine, il portiere Franco Israel, sul quale si segnalano diversi club anche di Serie A: i bianconeri, nel ruolo, hanno le spalle coperte dai più giovani Giovanni Garofani e Zsombor Senko.