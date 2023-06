La volontà della Juventus è chiara: il cartellino di Fabioè e continuerà ad essere di proprietà bianconera.Nonostante le moltissime richieste pervenute in queste settimane, la dirigenza non pare disposta a privarsi del giovane e promettente centrocampista piemontese. Ma nella prossima stagione Miretti potrebbe non far parte dell'organico gestito da Max Allegri. La possibile scarsità di spazio a disposizione apre a strade nuove, come un prestito, possibilmente a una squadra che gli garantisca tanto minutaggio. Secondo la Gazzetta dello Sport tale ipotesi troverebbe concretezza nel Genoa, club che da tempo bussa a casa Juve. E i bianconeri si stanno convincendo.