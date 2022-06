Intervistato da Tuttosport, Fabio Miretti ha parlato anche dei suoi impegni scolastici e delle vacanze, per ora rimandate. Ecco il racconto del giovane centrocampista: "Se studio? Per forza, inizio con gli scritti il 5 luglio (per l'esame di Maturità, ndr.). Almeno qui in Nazionale ci sono Mulazzi e Turicchia, che oltre che essere compagni alla Juve sono compagni di classe. Ci mettiamo in tre e ripassiamo, abbiamo portato i libri. Vacanze? A questo punto, non so se le faccio. In questo momento sono concentrato sul calcio: quindi Nazionale, poi la Maturità, poi la preparazione per la prossima stagione".