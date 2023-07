Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Salernitana sarebbe in vantaggio nella corsa per assicurarsi Fabio. Il centrocampista è considerato il profilo perfetto per l'allenatore Sousa e sembra che il club abbia già presentato delle proposte. Si ipotizza che si tratti di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto, offrendo così la possibilità alla Salernitana di mantenere la proprietà del giovane talento, che è cresciuto e si è valorizzato nelle giovanili della Juventus.