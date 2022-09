Questa mattina il comunicato della FIGC sul suoha fatto tremare i polsi a tutto il popolo bianconero, già preoccupato di dover rinunciare per qualche tempo al proprio talento più puro e cristallino. In giornata Fabioha lasciato il ritiro della Nazionale Under 21 a causa di un trauma alla caviglia destra che sarà valutato con più precisione nei prossimi giorni, per valutarne i tempi di recupero, che comunque non dovrebbero essere particolarmente lunghi essendo già state escluse fratture. All'ombra della Mole, che per lui è davvero casa, il classe 2003 dellanon è solo: oltre alla sua famiglia, che lo ha sempre seguito nella sua carriera calcistica a tinte bianconere, Fabio può infatti contare anche sulla splendida, la ragazza che ormai da diversi anni è al suo fianco pronta a sostenerlo e a condividere con lui emozioni e traguardi. Emozionante, per esempio, il messaggio che gli aveva dedicato sui social l'8 dicembre 2021, data che ha segnato l'esordio indi Miretti, all'Allianz Stadium contro lo Zenit: "Una settimana fa eravamo allo stadio a guardare i grandi, stasera tra i grandi ci sei anche tu. Sono così tanto orgogliosa di te Ciko. Ti amo da morire, per sempre con te!".