L'agente di FabioGiovanniha parlato ai microfoni di SkySport. Queste le sue parole:"Ancora non lo so se Fabio giocherà. Le decisioni verranno prese all'ultimo vedendo le condizioni dei nuovi arrivati. Ci si affiderà ancora una volta alla genialità del mister che di solito sa gestire al meglio queste situazioni"."La Juve cerca un vertice basso, bisogna capire quale sarà l'organico per il campionato. Sembra che la società voglia che si giochi le sue carte e il calciatore lo accetterebbe. Se ci saranno acquisti che ridurranno il suo spazio allora cercheremo una soluzione che gli garantisca continuità".