La Juventus vince la sua terza partita consecutiva in campionato, conquistando così un traguardo che non le era mai capitato in questa stagione. I tre punti sono arrivati sotto l'insegna dei giovani, con il tandem Illing-Fagioli che hanno confezionato il gol che è valso i tre punti per Madama. Ma a lasciare il segno sono stati anche altri baby bianconeri, tra cui Gatti esu tutti. Per quanto riguarda l'ex centrale del Frosinone si è intravista una crescita a livello mentale e questo è uno dei punti su cui Gatti dovrà lavorare maggiormente, dato che il resto delle qualità tecniche e fisiche sono tutte dalla sua parte., risultatonell'avvio stagionale dei bianconeri e che ieri ha illuminato il Via del Mare a suon di giocate. Tocchi di prima,che hanno ricordato il miglior Marchisio, sfiorando la rete in diverse occasioni. Se vogliamo trovargli un difetto sta proprio nella fase realizzativa, che fino ad oggi è ancora ferma a zero reti. Insomma,, il quale continua a lavorare per entrare a far parte delladi Allegri.