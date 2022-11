Anche Fabio, dopo Nicolò Fagioli , ha parlato dal ritiro della. Ecco le dichiarazioni del centrocampista della– "Lui (Fagioli, ndr.) ha giocato ieri e ha fatto scarico, mentre io mi sono allenato con chi non ha giocato e abbiamo fatto una partitella".– "Quando ho visto la convocazione ero a casa. Non me l'aspettavo, ma quando ho letto il mio nome ho ricevuto tanti messaggi, è una grande emozione. Questa è la prima vera convocazione dopo lo stage, una bellissima sorpresa".– "Marchisio, per il mio percorso che assomiglia al suo, infatti è stato un punto di riferimento per me. Al Golden Boy mi ha dato lui il premio e per me è stato un onore".– "Nba. Gioco poco a basket, però lo guardo e lo seguo abbastanza. Poi lì è tutto uno spettacolo. La squadra preferita? Golden State".– "Michael Jordan, una personalità unica. Ho visto la sua serie su Netflix, la mia preferita. Sarebbe un sogno passare del tempo con lui".– "Peaky Blinders. Tommy Shelby è il mio personaggio preferito".– "Batman".– "Da bambino il mio idolo era Nedved, mi piaceva come giocatore. Ora il mio punto di riferimento per lo stile di gioco è De Bruyne".– "Sono altruista e testardo, dipende dalle situazioni. Sempre serve un certo equilibrio, non troppo ma nemmeno troppo poco".– "Non ci conosciamo abbastanza".– "Rap. Il mio cantante preferito? Un po’ tutti quelli che fanno questo genere".– "Prima a 5 o a 7 si hanno più ruoli. Ho fatto di tutto, poi con il passare degli anni sono indietreggiato e mi sono trovato a centrocampo".– "All’inizio non ti aspetti di arrivare in prima squadra. Quel sogno diventa un obiettivo piano piano".– "L’Europeo Under 19 è stato un’esperienza bellissima. Stavamo bene insieme con il gruppo, abbiamo fatto un bellissimo percorso. Ci siamo fermati in semifinale, ma il viaggio è stato incredibile".– "De Bruyne".– "De Bruyne".– "Vidal ai tempi della Juve mi faceva impazzire per inserimento e gol".– "Gattuso".– "De Bruyne".– "Le lasagne di mia mamma. Cucinare? Faccio fatica io, fa la mia fidanzata.