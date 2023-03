Come racconta Calciomercato.com, complici i tanti infortuni a centrocampo,ha lanciato Miretti già alla prima di Serie A lo scorso 15 agosto. In campionato ha saltato solo 7 partite: per lui un ruolo da trequartista alle spalle della punta. Tre assist il bottino finora e una conferma pressoché scontata come rivelato dal suo agente: “Si sente bianconero dentro, lui è felice, la società pure così come Allegri. Lo scorso anno alcuni club italiani ed esteri lo hanno visionato, ma lui ha in testa solo la Juve”.