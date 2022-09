Come racconta Gazzetta, Locatelli e Paredes finora hanno giocato insieme dall’inizio in un’unica occasione, contro la Fiorentina, e Allegri col Bologna potrebbe schierarli ancora ma per la prima volta con Adrien Rabiot a sinistra, pure lui out nelle ultime 3 partite. L’ex Psg è da sempre un fedelissimo di Max e può garantire fisicità e coperture in mezzo. Un centrocampo simil titolare in attesa del rientro di Pogba. Resta in dubbio invece Fabio, che sta smaltendo la botta alla caviglia presa in Under 21: verrà valutato nei prossimi giorni, ma filtra un cauto ottimismo.