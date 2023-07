“Miretti ha saputo crescere in maniera esponenziale bruciando le tappe e raggiungendo molto presto le luci della ribalta”. Un comunicato, quello della Juventus sul rinnovo di Fabio, che al di là della semplice firma sul contratto fino al 2027 esprime quanto il club bianconero punti sul centrocampista classe 2003. Stessa fiducia che, nella passata stagione, Massimilianoha dimostrato tenendolo in pianta stabile in prima squadra e schierandolo spesso in campo dal primo minuto. Il futuro del calciatore, però, è ancora tutto da scrivere.ha rinnovato, ma non è ancora detto che il suo futuro prossimo sia tra le mura della Continassa. Molto dipenderà dall’andamento del mercato e dalle certezze – o meno -, che i suoi compagni di squadra sapranno dare allo staff tecnico. Rimane aperta, dunque, l’ipotesi di un: soluzione che può rivelarsi anche nelle ultime settimane di calciomercato.Innanzitutto, saranno da valutare le condizioni di Paul, capire se il francese può dare il suo contributo e trovare continuità. Parallelamente, ci sarà da prendere una decisione su Weston: lo statunitense si allena con il gruppo, non è un esubero ma questo non lo toglie dal mercato. Infine, l’ultimo nodo da sciogliere è quello legato a Franck: se dovesse arrivare – è uno dei primi nomi nella lista della squadra di mercato -, toglierebbe uno slot nel parco delle mezzali.Situazioni da monitorare e che sono strettamente legate al futuro di Fabio Miretti.