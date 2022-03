Niente Südtirol ieri pomeriggio per Fabio Miretti. Il giovane centrocampista non è stato aggregato alla seconda squadra bianconera per l'importante gara casalinga di campionato (poi persa 0-1) perchè sarà impegnato martedì in Youth League contro il Liverpool, in una gara fondamentale e "storica" per la Juve Primavera che mai era riuscita a raggiungere questa fase della competizione europea. Difficile, dunque, anche la sua presenza tra le file dell'Under 23 nella trasferta di mercoledì a Lecco, che anticiperà di poche ore il decisivo impegno in Champions League della formazione di Allegri.