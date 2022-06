Le parole di Fabio Miretti a Tuttosport:



MATURITA' - «Se studio? Per forza, inizio con gli scritti il 5 luglio. Almeno qui in Nazionale ci sono Mulazzi e Turicchia, che oltre che essere compagni alla Juve sono compagni di classe. Ci mettiamo in tre e ripassiamo, abbiamo portato i libri».