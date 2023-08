Non è da escludere la possibilità di valutare un prestito per, al fine di consentirgli di giocare con maggiore continuità per un anno e crescere in modo più completo, preparandosi per aspirare a una maglia da titolare nella Juventus. Lavorando intensamente su di lui, Allegri sembra averlo portato vicino a un passo decisivo per il suo sviluppo. Tuttavia, il calendario ridotto di quest'anno potrebbe non favorirlo e i bianconeri potrebbero considerare un approccio differenziato, cedendolo temporaneamente.