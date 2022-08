Come racconta il Corriere dello Sport, non è più una sorpresa, invece, la conferma dia centrocampo, come da prove nell’allenamento di ieri. Fabio è stato il migliore contro la Roma e Allegri intende sfruttare il momento. "I giovani? Se sono bravi, con me giocano. E non chiamiamoli giovani ma calciatori, altrimenti dicono che tendo a sminuirli… La Juve deve puntare a vincere e io faccio delle scelte in base alla partita indipendentemente dall'età", ha raccontato il tecnico.