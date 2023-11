Fabioha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue parole:"Lo aspettavo da tanto, sono contento. L'ho cercato per molto ma la cosa più importante sono i tre punti oggi"."Spero che ora ne arriveranno altri, non cercavo il gol ma la continuità"."Claudio mi ha scritto diverse volte, lo ringrazio. Anche lui si è fatto sentire vicino"."I calcoli si fanno a maggio. Dobbiamo fare il più possibile per stare in alto, poi a maggio vedremo".