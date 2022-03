Fabio Miretti è intervenuto ai microfoni di JTV dopo il suo esordio in Serie A in Juve-Salernitana, parlando anche della sua esperienza con la prima squadra. Ecco il suo commento: "Guardo il più possibile i compagni per rubare qualsiasi dettaglio. La cosa che mi rimane più impressa è che quando entrano in campo c’è sempre massima concentrazione e curano ogni minimo dettaglio. È quello che serve per arrivare e rimanere al top". E ancora: "Quando salgo in prima squadra vengo trattato come uno di loro, il mister mi dà tutte le indicazioni che mi servono e mi mettono nelle condizioni di non trovarmi spaesato e trovarmi a mio agio all’interno del gruppo".