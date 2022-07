Spicca un'assenza tra i centrocampisti convocati da Massimiliano Allegri per la tournée negli Stati Uniti: quella di. Il giovane centrocampista classe 2003 non è stato convocato perché ancora in vacanza dopo aver partecipato e ben figurato con la Nazionale U19 agli Europei di categoria. Rientrerà a disposizione il 3 agosto.Dopo il suo rientro, Allegri valuterà il da farsi e il futuro del centrocampista, che ha esordito e fatto vedere ottime cose nel finale della scorsa stagione. Miretti potrebbe restare in prima squadra con la Juve agli ordini di Massimiliano Allegri, ma anche valutare un'altra destinazione per giocare con più continuità: ma se prestito sarà, sarà con ogni probabilità in Serie A.