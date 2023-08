La Juventus sta considerando l'opzione di cederein prestito. Al momento, oltre alla Salernitana, anche Bologna e Frosinone hanno manifestato interesse per il calciatore e hanno fatto richiesta ufficiale presso la Continassa, sede del club bianconero. Attualmente, la società sta valutando le proposte e prendendo in considerazione quale sia la soluzione migliore per il futuro del giocatore.