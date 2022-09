Fabioguarda avanti, senza farsi scoraggiare. Il centrocampista classe 2003 si è espresso su Instagram dopo il big match ditra, in cui è stato schierato da titolare all'esordio assoluto nella competizione europea, giocando per i primi 45 minuti. "Peccato per il risultato, continuare a lavorare e testa alla prossima" ha scritto il 19enne bianconero, che domani interverrà in conferenza stampa all'Allianz Stadium insieme ai compagni Nicolò Fagioli e Matias Soulè. Qui sotto il suo post.