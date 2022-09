Come sta,? Il centrocampista della Juventus si è infortunato nel ritiro dell'Under 21: la botta alla caviglia ha portato Miretti a tirarsi fuori dall'impegno con gli Azzurrini e a rientrare il prima possibile a Torino. Oggi l'Under ha giocato (e pareggiato) contro il Giappone,era però arrivato alla, dove è stato valutato dallo staff medico dei bianconeri.Condizioni buone, tutto sommato. Miretti non si è sottoposto ad alcun controllo di rito, ha iniziato il recupero e aspetta il riassorbimento del colpo, così da tornare ad allenarsi in gruppo. Domani sarà alla Continassa così come tutta la squadra bianconera - o almeno con chi ha chiuso gli impegni internazionali, come gli italiani - per tornare a lavorare e riprendere il cammino con la Juventus. Probabile l'assenza con il Bologna, va verso il rientro con il Maccabi. Mancano ancora tanti giorni e ogni ora che passa lo avvicina al recupero completo. Di sicuro, è una situazione che non preoccupa.