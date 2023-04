Anche Fabio Miretti ha parlato ai microfoni di DAZN nello speciale dedicato alla Juve Next Gen: "A Vinovo ho fatto diversi provini e venivo sempre con la stessa maglia di Xavi. Quando hai la maglia della Juve, indipendentemente che sia Primavera, prima squadra o Next Gen, addosso hai sempre un occhio di riguardo"."Fu un errore. Non capivo come mai dovessero insultare dei ragazzi e quando ho segnato sono andato sotto la loro curva"."Non gli ho mai chiesto una foto, ma è stato bellissimo conoscerlo e scambiarci due parole. Mi ha dato diversi consigli".I CONSIGLI DI ALLEGRI - "Mi dice sempre di non farmi dribblare in fase difensiva. Ci fa stare attenti su tutto e coi piedi per terra. La prima volta ad allenarmi c'era Sarri ed ero in U17. C'erano giocatori incredibili come Ronaldo, Bonucci e tante altre icone. Venezia? Il debutto in A grande emozione. I miei genitori erano ad Amsterdam".