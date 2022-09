Brutte notizie per lae per Massimiliano, dal ritiro dell'Italia Under 21. Fabio Miretti, infatti, è stato costretto ad abbandonare anzitempo il ritiro degli azzurrini. Per lui una forte contusione alla caviglia destra, subìta nell'allenamento di ieri.Le condizioni del centrocampista classe 2003, quindi, verranno approfondite a Torino con gli esami strumentali che determineranno entità dell'infortunio e tempi di recupero.