. Proprio appena i bianconeri cominciavano a ultimare qualche rientro, ecco un nuovo infortunio: stavolta per Fabio, costretto ad abbandonare il ritiro dell’Under 21. Per lui un trauma distorsivo alla caviglia destra rimediato durante l'allenamento di sabato: dovrebbero essere già state escluse fratture dopo i controlli effettuati con lo staff azzurro, ma la Juve resta in attesa di nuovi e ulteriori controlli, previsti tra oggi o massimo domani al J Medical. Come scrive il Corriere dello Sport, la sensazione è che Miretti dovrà quantomeno saltare la prossima partita di domenica sera all'Allianz col Bologna. Una grande novità per Allegri - e per la sua Juve - che la qualità e l'entusiasmo di Miretti l'ha sempre apprezzata e schierata, registrando note positive.- Nei prossimi giorni ci si aspetta alla Continassa di ritrovare altre pedine fondamentali come Locatelli e Rabiot. Entrambi hanno proprio la gara con il Bologna nel mirino e dovrebbero essere accompagnati pure da Alex Sandro. Rientreranno anche Szczesny, Cuadrado e Milik, il primo sarà di nuovo titolare dopo l'infortunio, mentre gli altri due di nuovo in squadra dopo lo stop per le espulsioni contro la Salernitana.