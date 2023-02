tegola sulla Juventus, nel momento migliore dei bianconeri a Salerno. Sul finire del primo tempo, Fabio Miretti é stato costretto ad uscire dal campo in barella, mani in faccia e lacrime. Per lui un problema alla caviglia sinistra che si é girata. Problema che sarà approfondito nelle prossime ore per stabilire entità dell'infortunio e tempi di recupero.