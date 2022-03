Intervistato da Tuttosport, il giovane centrocampista della Juve Fabio Miretti ha parlato anche del ruolo in cui viene utilizzato dal CT della Nazionale Under 19 Nunziata: "Quest’anno in azzurro con Nunziata, che usa il rombo, sono stato impiegato un po’ ovunque: ho fatto il mediano, la mezzala e il trequartista. Se devo dire la verità, io mi trovo bene in tutte e tre le situazioni per cui mi posso adeguare senza problemi in base alle esigenze del commissario tecnico".

E sugli impegni in azzurro: "Il clima nel gruppo azzurro è sicuramente positivo. Sappiamo di essere una squadra forte, ce la possiamo giocare con tutte. Siamo stati bravi a fare quattro gol alla Finlandia, di fatto è un segnale chiaro che abbiamo mandato a tutti: ci siamo, vogliamo chiudere in testa al gruppo e quindi ora faremo di tutto per riuscirci nell’ultimo match con il Belgio. Abbiamo visto qualche loro partita su Youtube, ma come sempre sarà importante l’approccio".