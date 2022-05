La Juventus Under 23 scende in campo allo stadio Silvio Piola di Vercelli contro la Pro Vercelli per i playoff. Fabio Miretti è ormai stabilmente aggregato alla prima squadra di Massimiliano Allegri e quindi non è stato convocato da Lamberto Zauli. Il centrocampista però ha voluto seguire da vicino i compagni ed è presente in tribuna a sostenere la squadra.