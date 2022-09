Fabio, centrocampista della Juventus, si è presentato oggi presso la sala conferenze dell'Allianz Stadium. ( QUI l'integrale) ed ha parlato della difficoltà nel passaggio da Under 19, Next Gen e prima squadra. Queste le sue parole:"La cosa più difficile, affrontata lo scorso anno, è stata l'adattamento fisico, che può essere dal punto di vista della forza e della velocità, della tecnica, i livelli sono diversi in U19 e U23. Un aspetto che m'ha messo in difficoltà è stato quello psicologico. Doversi abituare ad allenamenti e partite con la prima squadra, passando anche dalle partite con U23 e u19. Ritmi diversi e difficoltà diverse".