Pochi i motivi d’esaltazione per i tifosi della Juventus, in questa stagione. La qualificazione in Champions League, raggiunta matematicamente dopo il passo falso della Roma, strappa un mezzo sorriso e poco più. All’orizzonte la finale di Coppa Italia, che potrebbe dare un po’ di entusiasmo. Tra gli aspetti positivi, però, c’è di certo l’esordio dal primo minuto di Fabio Miretti, la sua prova convincente che è un segnale per il presente e per il futuro prossimo della Juve. Futuro che potrebbe prevedere uno step intermedio lontano dalla Continassa.



Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, la decisione sul futuro di Miretti verrà presa prossimamente, sul finire di stagione. Scelta che si intreccia con quella che riguarda altri due centrocampisti centrali di prospettiva e di proprietà della Juve: Rovella e Fagioli. Quindi, non è da escludere che il classe 2003 possa trasferirsi in prestito in una squadra di Serie B che punti alla promozione o direttamente in Serie A. Allo stesso tempo, c’è un piccola possibilità che possa rimanere alla corte di Allegri, per allenarsi con i grandi e collezionare progressivamente minutaggio. Come si diceva, discorsi da rimandare all’estate; adesso c’è il finale di stagione e Miretti avrà altre occasioni per scendere in campo e riconfermarsi.