Nel corso dell'intervista di ieri a JuventusTv per presentare la gara contro la Fiorentina Massimiliano Allegri ha elogiato Fabio Miretti. Bisogna prestare attenzione però al motivo per cui il centrocampista è stato elogiato dal tecnico toscano: non per l'aspetto fisico o tattico ma per quello mentale. Queste le parole di Max: "Di Miretti mi sono piaciute l'affidabilità e la tranquillità con cui gioca. Mi ha stupito perchè è un 2003 e gioca con la tranquillità e la serenità di un veterano". FUTURO - Seppur Fabio sia cresciuto a Vinovo e sia molto apprezzato da tutti il suo futuro è ancora incerto. Di sicuro ha convinto tutti i tifosi con le sue quattro partite di fila in cui è stato schierato titolare, oltre che la grande fiducia in lui riposta dal tecnico toscano. Se Miretti farà parte della rosa di Madama nella prossima stagione però non si sa ancora. Il livello del giocatore è quello adatto per rimanere in bianconero. Il parametro che influirà sulla valutazione della Vecchia Signora però come riferisce Tuttosport sarà quello della maturità. Nel caso "Ciko" come tutti lo chiamano sarà mandato in prestito. La valutazione finale però verrà fatta nelle prossime settimane.