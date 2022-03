Tre minuti (in pieno recupero) per Fabio Miretti, solo la panchina per Matias Soulé. A differenza di quanto si pensava nei giorni scorsi, viste anche le tante assenze in casa Juve, i due talenti bianconeri non hanno trovato spazio nemmeno nel match di ieri contro la Salernitana, escludendo appunto i pochi istanti concessi al centrocampista classe 2003 sul finale di gara per il suo esordio in Serie A. Massimiliano Allegri, del resto, è sempre stato chiaro: con i giovani ci vuole pazienza, non tutti possono essere "buttati" su certi palcoscenici senza aver prima maturato un po' di esperienza. Intanto, però, i tifosi non ci stanno: erano in molti, domenica, a sperare di vedere finalmente in azione Miretti e Soulé in prima squadra, approfittando di una partita abbordabile - almeno sulla carta - e delle numerose defezioni per problemi vari, specie a centrocampo. Sui social, quindi, non si sono fatte attendere le reazioni di "protesta" contro le scelte del tecnico, "accusato" ancora una volta di non voler dare spazio ai giovani.

Sfoglia la nostra gallery per leggere una "carrellata" di commenti: