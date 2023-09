Le parole di Morgan, direttore sportivo della Salernitana, in conferenza stampa:"Anzitutto confermo che le due proprietà hanno un ottimo rapporto e io sono allineato e sintonizzato col direttore sportivo Giuntoli. La Juve, però, ha avuto un mercato particolare e alla fine si è verificato quanto mi hanno detto. Miretti e Nicolussi Caviglia sono rimasti lì. Per Facundo, invece, non potevamo garantire quanto la Juventus chiedeva. Comunque non è detto che a gennaio non si possa concretizzare qualche operazione".