Come racconta Gazzetta, quando si menziona Miretti in fondo stiamo parlando di un 2003 che in questo periodo, la scorsa stagione, era appena salito dalla Primavera alla Juventus Under 23. Ecco, la parabola di Miretti è un bello spot al “renaming” della squadra “B” bianconera, da poco ribattezzata. Il fine deve essere quello di allevare la nuova generazione e prepararla al grande salto. Con Fabio il lavoro non è solo riuscito, ma è stato pure inusualmente rapido.