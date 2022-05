Record su record per Fabio Miretti. Come riportato dal sito ufficiale bianconero tra le "pillole" post Juve-Venezia, il centrocampista classe 2003 è il primo giocatore nato dal 2002 in avanti a scendere in campo da titolare per una partita di Serie A con la maglia della Vecchia Signora. E l'esordio non può che far ben sperare, vista la prova di sostanza e personalità disputata dal ragazzo, prodotto del vivaio della squadra torinese, che ora si candida al "bis" per la sfida di venerdì sera in trasferta contro il Genoa.