Come racconta Gazzetta,è tifoso juventino dalla nascita, un po’ come Fagioli e Miretti. Nel periodo più complicato della storia recente della società tutti e tre stanno dimostrando un attaccamento alla maglia superiore alla norma. Sensibilità che, ovviamente, non è passata inosservata ai vertici del club. Per tutti questi motivi, a prescindere dall’esito delle varie vicende giudiziarie, la Juventus 2023-24 ripartirà dai Locatelli, dai Fagioli e dai Miretti in mezzo al campo.