Poche sufficienze nelle pagelle di Tuttosport, tra queste arriva però un bel 6 per Fabio. Il centrocampista è rientrato soltanto qualche giorno fa al lavoro. E ha già dato segnali molto confortanti.Ecco quanto racconta il quotidiano: "Vivace, si rende pericoloso in un paio di incursioni, per quanto anarchiche. Può mettere in difficoltà Allegri nelle scelte del match di Ferragosto". Attenzione, sì, alla possibilità che possa partire anche dal primo minuto con il Sassuolo...